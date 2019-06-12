ФОТОФАКТ. В Чернобыльской зоне сгорела заброшенная железная дорога

Пожар тушили более двух часов

Фото: ГСЧС Киевской области.

В Чернобыльской зоне сегодня, 12 июня, загорелись пути недействующей железной дороги в селе Вильча. Спасателям Чернобыля вызов поступил в 13:32, рассказали в ГСЧС Киевской области.

По прибытию пожарные выяснили, что горят железнодорожные шпалы на площади 0,08 га. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

Огонь удалось локализировать в 14:20 и полностью потушить в 16:30, на пожаре работали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Причина ЧП выясняется. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, на днях вышла заключительная серия британско-американского сериала "Чернобыль". За месяц эфира лента о техногенной катастрофе собрала миллионы поклонников по всему миру и стала лидером рейтинга сериалов всех времен по версии IMDb.

Кино не только реалистично показало последствия аварии и ее причины, но и вызвало рост туристического интереса к нашей стране и зоне отчуждения в частности. По словам турменеджеров, спрос на туры в Чернобыль рос с каждой новой серией.

Спрос на поездки в зону отчуждения привел к тому, что в некоторых турфирмах уже попросту не хватает проводников.

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