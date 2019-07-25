В Чернобыльской зоне снова поймали собирателей радиоактивной черники
Сборщиками ягод оказался 18-летний парень и 41-летняя женщина
Полицейские, патрулирующие ЧАЭС, поймали двух сборщиков черники, которые пытались внести за периметр зоны 21 кг ягод. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
"Обнаружили двух нарушителей радиационной безопасности во время патрулирования работники полиции совместно с военнослужащими пограничной службы Украины вблизи села Ясень. Жители Полесского района, 18-летний парень и 41-летняя женщина, незаконно проникли на отчужденную территорию зоны ЧАЭС с целью сбора ягод – черники. Работники полиции изъяли у граждан емкости и лесные ягоды, общей массой 21 кг", – говорится в сообщении.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 461 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в разгар сезона летних ягод чернику часто везут из запрещенной зоны. Полицейские ловят собирателей чуть ли не ежедневно под самой ЧАЭС. Где их сбывают и можно ли отличить опасные ягоды? Журналисты "Сегодня" провели контрольные закупки черники и проверили ее в лаборатории.
Новости "Сегодня" ранее писали, что аналогичные случаи были зафиксированы в 2017 и 2018 годах. В прошлом году в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полиция задержала собирателя радиоактивной черники: житель Полесского района Киевской области собрал более 12 кг лесных ягод для вывоза за пределы зараженной радиацией территории. А в середине "черничного" сезона в 2017 году в Чернобыльской области задержали женщин с 25 кг радиоактивной черники.
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