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В четырех столичных торговых центрах искали взрывчатку

Сегодня, 20:42

Сообщения о минированиях поступили на спецлинию 102 на протяжении часа

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В четырех столичных торговых центрах искали взрывчатку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/459/a20/5c6459a20f1d7.jpg Происшествия Сообщения о минированиях поступили на спецлинию 102 на протяжении часа

Правоохранители закончили проверку трех торгово-развлекательных центров и развлекательного клуба в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева – сообщения об их минировании оказались ложными.

"Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не выявлено. На время проверки эвакуировано почти 5 тысяч человек", – сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщения о минированиях поступили на спецлинию 102 на протяжении часа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее сообщалось, что в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. В результате никаких взрывоопасных предметов не было найдено.

Также сообщалось, что в Киеве анонимы сообщили о минировании четырех станций метро. Для пассажиров на время проверки закрыли "Театральную", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", а также пересадочные переходы между красной и зеленой, а также синей и зеленой ветками метрополитена.

Также во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.

А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.

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Тег Киев, торговый центр, взрывчатка, заминирование, минирование

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