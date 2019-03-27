В четырех столичных торговых центрах искали взрывчатку
Сообщения о минированиях поступили на спецлинию 102 на протяжении часа
Правоохранители закончили проверку трех торгово-развлекательных центров и развлекательного клуба в Днепровском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева – сообщения об их минировании оказались ложными.
"Никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не выявлено. На время проверки эвакуировано почти 5 тысяч человек", – сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
Сообщения о минированиях поступили на спецлинию 102 на протяжении часа.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее сообщалось, что в Киеве из Международного аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") после сообщения о минировании из терминалов эвакуировали пассажиров. В результате никаких взрывоопасных предметов не было найдено.
Также сообщалось, что в Киеве анонимы сообщили о минировании четырех станций метро. Для пассажиров на время проверки закрыли "Театральную", "Золотые ворота", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта", а также пересадочные переходы между красной и зеленой, а также синей и зеленой ветками метрополитена.
Также во Львове из-за анонимных сообщений о заминировании автовокзала, Главного железнодорожного вокзала и АЗС из помещений трех объектов были эвакуированы около 700 человек.
А В Виннице женщина из мести "заминировала" банк.
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