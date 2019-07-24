В ЦИК повысили меры безопасности после сообщения о минировании

Сегодня в Центризбиркоме ожидается наплыв желающих сдать протоколы из окружкомов

В помещении Центризбиркома в центре Киева и вокруг него усилена охрана, передает с места события корреспондент "Сегодня".

Сделано это после очередного анонимного сообщения о минировании здания. Во вторник специалисты-взрывотехники проверяли территорию и просили журналистов покинуть территорию Центральной избирательной комиссии. Сегодня же полиции у Центризбиркома заметно больше. Сегодня ожидается самый большой наплыв представителей окружных избирательных комиссий, которые съезжаются в Киев сдавать оригиналы протоколов с результатами голосования. В ЦИК уже образовалась очередь из желающих сдать документы.

Напомним, что 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы народных депутатов (кроме временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Севастополя, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей). На выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах боролись 3220 кандидатов: 1404 представляли 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

За места в многомандатном округе боролись еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В ЦИК повысили меры безопасности после сообщения о минировании". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"