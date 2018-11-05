В доме на Щербакивского в Киеве сгорела квартира, погиб мужчина

В воскресенье, 4 ноября, в квартире 9-этажки на улице Щербакивского, 63, произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

О пожаре спасатели узнали в 17:32. По прибытию на место происшествия выяснилось, что огонь вспыхнул в одной из комнат двухкомнатной квартиры на 6-м этаже. В 18:02 возгорание на площади 15 кв. м было локализовано, а в 18:14 полностью ликвидировано.

Спасатели вынесли из квартиры мужчину 1941 года рождения, однако пострадавший умер в машине скорой помощи. Медики констатировали смерть мужчины.

В ГСЧС констатировали, что огонь повредил мебель, личные вещи и внутреннюю отделку квартиры. На месте пожара работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава.

Напомним, 21 октября в Киеве из горящей квартиры в высотке спасли двух человек. Пострадавших передали медикам.

Кроме того, 27 октября в Киеве на СТО вспыхнул масштабный пожар, в котором сгорели три автомобили. Огонь охватил 500 "квадратов" территории станции.