В ДТП под Киевом погибли юноша и девушка: фото с места трагедии

В Киевской области произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека, еще трое получили ранения.

Как сообщает полиция Киевской области, трагедия случилась в городе Березань. Там водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и врезался в бетонный забор домовладения.

Сам 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте, еще трое пассажиров 17 и 19 лет получили многочисленные травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Пресс-служба полиции столичного региона опубликовала фото с места ДТП, на которых видно, что легковушка была полностью искорежена и у ее пассажиров не было шансов выжить.

/ Фото: Нацполиция

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

/ Фото: Нацполиция

Напомним, что в Киеве внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в грузовик DAF с полуприцепом. Авария произошла на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста. Погиб водитель Toyota.

Также на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса. Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

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