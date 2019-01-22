В гараже под Киевом нашли арсенал боеприпасов

Местный житель заявил, что нашел гранаты и тротиловые шашки в лесополосе

Фото: Нацполиция

В гараже под Киевом нашли арсенал боеприпасов //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/757/fda/5c4757fdadc37.jpeg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/757/fda/5c4757fdadc37.jpeg 2019-01-22T19:51:00+02:00 Происшествия Местный житель заявил, что нашел гранаты и тротиловые шашки в лесополосе

Житель города Фастов, проживавший недалеко от железнодорожного вокзала, хранил в гараже тротиловые шашки, гранаты и почти 200 патронов. Опасную находку обнаружили сотрудники отделения полиции на станции, сообщает ГУ НП Киевской области.

Чтобы проверить информацию, поступившую в полицию, правоохранители пришли к 60-летнему мужчине с санкцией на обыск.

Во время проведения обыска в гараже работники полиции совместно со специалистами-взрывотехниками обнаружили 6 тротиловых шашек весом почти 1,5 кг, гранату Ф-1 и три гранаты РГД, 200 патронов калибра 7,62 мм к автомату Калашникова и пулемету.

Мужчина объяснил, что взрывчатку и боеприпасы он нашел в лесопосадке несколько лет назад. А преступных намерений по их использованию не имел. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, который за 100 тысяч гривен продал арсенал оружия из зоны АТО на Донбассе.

Напомним, в декабре в Киеве задержали банду, занимавшуюся поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.

Кроме того, в сентябре в Киеве был задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы. Продавались пистолеты, патроны и гранаты.

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