В гараже под Киевом нашли арсенал боеприпасов
Местный житель заявил, что нашел гранаты и тротиловые шашки в лесополосе
Житель города Фастов, проживавший недалеко от железнодорожного вокзала, хранил в гараже тротиловые шашки, гранаты и почти 200 патронов. Опасную находку обнаружили сотрудники отделения полиции на станции, сообщает ГУ НП Киевской области.
Чтобы проверить информацию, поступившую в полицию, правоохранители пришли к 60-летнему мужчине с санкцией на обыск.
Во время проведения обыска в гараже работники полиции совместно со специалистами-взрывотехниками обнаружили 6 тротиловых шашек весом почти 1,5 кг, гранату Ф-1 и три гранаты РГД, 200 патронов калибра 7,62 мм к автомату Калашникова и пулемету.
Мужчина объяснил, что взрывчатку и боеприпасы он нашел в лесопосадке несколько лет назад. А преступных намерений по их использованию не имел. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, который за 100 тысяч гривен продал арсенал оружия из зоны АТО на Донбассе.
Напомним, в декабре в Киеве задержали банду, занимавшуюся поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.
Кроме того, в сентябре в Киеве был задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы. Продавались пистолеты, патроны и гранаты.
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