Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,95
31,76
УКР
Главная   Новости в Киеве   Происшествия

В гараже под Киевом нашли арсенал боеприпасов

Сегодня, 19:51

Местный житель заявил, что нашел гранаты и тротиловые шашки в лесополосе

Фото: Нацполиция
В гараже под Киевом нашли арсенал боеприпасов //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/757/fda/5c4757fdadc37.jpeg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/757/fda/5c4757fdadc37.jpeg Происшествия Местный житель заявил, что нашел гранаты и тротиловые шашки в лесополосе

Житель города Фастов, проживавший недалеко от железнодорожного вокзала, хранил в гараже тротиловые шашки, гранаты и почти 200 патронов. Опасную находку обнаружили сотрудники отделения полиции на станции, сообщает ГУ НП Киевской области.

Чтобы проверить информацию, поступившую в полицию, правоохранители пришли к 60-летнему мужчине с санкцией на обыск.

Во время проведения обыска в гараже работники полиции совместно со специалистами-взрывотехниками обнаружили 6 тротиловых шашек весом почти 1,5 кг, гранату Ф-1 и три гранаты РГД, 200 патронов калибра 7,62 мм к автомату Калашникова и пулемету.

Мужчина объяснил, что взрывчатку и боеприпасы он нашел в лесопосадке несколько лет назад. А преступных намерений по их использованию не имел. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующей экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину, который за 100 тысяч гривен продал арсенал оружия из зоны АТО на Донбассе.

Напомним, в декабре в Киеве задержали банду, занимавшуюся поставками оружия криминалитету. В состав группировки входил сотрудник Нацполиции столицы.

Кроме того, в сентябре в Киеве был задержан "оружейник", продававший на заказ оружие и боеприпасы. Продавались пистолеты, патроны и гранаты.

боеприпасы, фастов, гранаты, киевская область, тротил

Вы сейчас просматриваете новость " В гараже под Киевом нашли арсенал боеприпасов". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельные пожары под Киевом: в огне погибли два человека

Вчера, 18:37

В селах горели дача и частный дом

В Василькове автомобиль сбил двух братьев-школьников

18 января, 14:41

Оба мальчика находятся в больнице, водитель машины был трезв в момент ДТП

Взрыв в жилом доме Фастова: что известно через месяц после трагедии

17 января, 12:02

Пострадавшие получили деньги, следствие продолжается

Во Львовской области у священника обнаружили арсенал оружия: все подробности

11 января, 23:58

Пулеметы, пистолеты Макарова, а также гранату со взрывателем прятал в доме, батюшка рядом с которым самовольно возвел себе храм

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы