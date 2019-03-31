В гостинице в центре Киева ищут взрывчатку: проводится масштабная эвакуация
Правоохранители проверяют не только гостиницу, а и близлежащую территорию
Столичные правоохранители проверяют информацию о заминировании отеля на улице Институтской в центре Киева. На данный момент проводится эвакуация 150 человек, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.
Проверяется сама гостиница и прилегающая к ней территория.
Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.
Напомним, что в столице полиция была переведена на усиленный режим службы в связи с проведением выборов президента. Также мы сообщали, сколько полицейских охраняют общественный порядок.
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