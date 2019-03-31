В гостинице в центре Киева ищут взрывчатку: проводится масштабная эвакуация

Правоохранители проверяют не только гостиницу, а и близлежащую территорию

В Мелитополе задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото: Нацполиция

В гостинице в центре Киева ищут взрывчатку: проводится масштабная эвакуация //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/357/9c1/5c93579c1e251.jpg 2019-03-31T14:59:00+03:00 Происшествия Правоохранители проверяют не только гостиницу, а и близлежащую территорию

Столичные правоохранители проверяют информацию о заминировании отеля на улице Институтской в центре Киева. На данный момент проводится эвакуация 150 человек, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа районного управления полиции, наряды патрульных, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели", - говорится в сообщении.

Проверяется сама гостиница и прилегающая к ней территория.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

Напомним, что в столице полиция была переведена на усиленный режим службы в связи с проведением выборов президента. Также мы сообщали, сколько полицейских охраняют общественный порядок.

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