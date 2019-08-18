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В ГСЧС показали видео спасения кота на пожаре в Киеве

Сегодня, 11:48

Пожарные обнаружили кота в задымленном помещении, он надышался продуктами горения

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дважды за прошедшую неделю спасли животного.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в столице, 17 августа во время тушения пожара в одной из квартир на 14 этаже 14-этажного жилого дома на ул. Выборгской, 41/23, в Соломенском районе столицы, пожарные обнаружили в задымленном помещении кота, который надышался продуктами горения. Вынеся его из квартиры, бойцы помогли прийти ему в сознание.

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Ранее копы перекрывали участок Окружной дороги в Киеве из-за перепуганного кота, который сидел между отбойниками. Животное оказалось агрессивным и никого к себе не подпускало. Копы решили на несколько минут перекрыть движение на трассе, чтобы избежать ДТП. Убедившись, что авто нет, кот благополучно перебежал дорогу и удрал.

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Фото: Depositphotos

Также новости "Сегодня" писали, что прославившейся на всю Украину весной 2019 года кот-таксист по кличке Чай вместе со своим хозяином Александром переехали работать из Харькова в Киев. Владелец питомца рассказывает, что специально искал кота, чтобы возить его с собой в автомобиле – для уюта. Он хочет сделать своего любимчика самым популярным котом в Украине и когда-нибудь даже купить новенькое авто и раскрасить его в тигровый принт, чтобы пассажиры точно знали – к ним едет кошачье такси. 

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Киев пожар спасение животных

Источник: Сегодня

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