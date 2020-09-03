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В ГСНС сообщили подробности пожара в киевской новостройке

3 сентября, 05:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Пожар возник в новостройке на 32-м этаже

Спасатели сообщили подробности пожара в киевской новостройке.

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Об этом говорится в сообщении в Facebook.

Так, 2 сентября в 20:19 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСНС Украины в г.. Киеве поступило сообщение о пожаре в новостройке на ул. Иоанна Павла ll, 12 в Печерском районе столицы.

К месту вызова немедленно было направлено спасателей из ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытию было установлено, что пожар возник в новостройке на 32-м этаже 35-х этажного дома. Горел фасадный утеплитель на площади 15 кв.м.

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В 20:56 пожар был ликвидирован.

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"На месте происшествия было привлечено 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава подразделений Главного управления ГСНС Украины в г. Киеве", – говорится в сообщении.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

Напомним, лесные пожары возобновились на востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в связи с масштабными лесными пожарами, которые вспыхнули в Харьковской и Луганской областях.

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Киев новостройки пожар

Источник: Сегодня

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