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В Ирпене 19-летний парень застрелился в отделе полиции: новые подробности ЧП

16 июля, 18:08

Если будет доказана вина полицейских – им грозит до пяти лет тюрьмы

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Следователи киевского территориального управления Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование резонансного события в Ирпене. Напомним, в пригороде столицы 19-летний парень открыл на улице стрельбу по молодой паре, ранил в голову девушку и юношу. А после задержания сам застрелился в отделении полиции.

В ГБР сообщают, что досудебное расследование проводится по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками Главного Управления Нацполиции в Киевской области своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (смерть человека).

"По предварительной информации, на улице в городе Ирпень Киевской области между гражданином и двумя другими лицами возникла конфликтная ситуация, при которой он дважды выстрелил в их сторону. Полицейские полка полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Киевской области задержали гражданина по подозрению в совершении покушения на умышленное убийство. После этого задержанного доставили в Ирпенский отдел полиции. Там мужчина выстрелил себе в голову, в результате чего скончался", – отчитались о событиях в Госбюро.

Здесь подчеркивают, что оружие, из которого умерший стрелял, не было должным образом изъято работниками полиции на месте задержания. Сейчас идут следственные действия, в том числе и осмотр места событий.

"Досудебное расследование продолжается. Квалификация: служебная халатность (ч.2. Ст. 367 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", – сообщили в ГБР.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что парень стрелял в бывшую возлюбленную и ее нового избранника из-за неразделенной любви.

Кроме того, в Одесской области пьяный 70-летний мужчина до смерти забил жену, заподозрив ее в неверности. Жуткое убийство произошло в Татарбунарском районе. Как выяснилось, ссора между супругами разгорелась после возвращения с хмельного застолья от соседей. Как бил жену пенсионер мало помнит, так как был слишком пьян.

Тем временем, в Киевской области полиция задержала мужчину, который из ревности задушил жену.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

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Тег убийство, расследование, ирпень, выстрелил, застрелился, задержали

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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