В Ирпене разыскивают "нулевого пациента", который заразил беременную женщину коронавирусом

Многоэтажку, где был обнаружен коронавирус, решили не закрывать на карантин

Инфицированная коронавирусом жительница Ирпеня родила здорового ребенка вчера ночью. COVID-19 у нее обнаружили накануне. В жилом комплексе, где жила женщина, срочно провели дезинфекцию Поговаривали даже о введении карантина для всех жителей. Заставят ли их сидеть дома?

Полиция, ограждающие ленты и громкоговорители. Спасатели призывают людей не выходить на улицу. Этот жилой комплекс в Ирпене вечер вторника прославился на всю страну. Здесь вроде бы обнаружили больного коронавирусом.

"Конечно было как-то неприятно. Неожиданно такая ситуация. Была полиция, было руководство города", – рассказывают местные жители.

"Люди испугались, я лично тоже. Не по себе было, ходят в костюмах, дезинфицируют, как при Чернобыле", – говорят они.

Тридцативосьмилетняя женщина в положении, была на последних неделях беременности. Заболела обычной ОРВИ, которая переросла в пневмонию. Врачи, которые следили за роженицей, решили сделать быстрый тест. Результат оказался отрицательным, а вот второй тест коронавирус подтвердил.

Андрей Липковский, главный врач Ирпенского центра первичной медико-санитарной помощи:

"Решили перестраховаться, учитывая то, что это беременная женщина. Пневмония у беременных женщин – это всегда осложнения и для матери, и для плода. Поэтому мы действовали по алгоритму действий и должны были такую женщину госпитализировать". В тренде Как работает транспорт по спецпропускам в Киеве: эксперимент "Сегодня" (видео)

Женщина за границей не была, с теми, кто приехал оттуда, в ближайшее время не общалась. Поэтому, где подхватила коронавирус, оказалось загадкой.

"Сейчас ищут этого нулевого пациента, который мог заразить эту женщину. Нужно немного времени. Полиция и наши медики в этом направлении сейчас очень активно работают", – заявил Александр Маркушин, первый заместитель мэра Ирпеня.

Сейчас в самоизоляции находится только семья больной. Это ее муж и десятилетняя дочь. Многоэтажку, где живет семья, решили не закрывать на карантин. Но подъезды усиленно дезинфицируют. Волонтеры принесли продуктовые наборы и маски. Это для тех, кто не выходит за продуктами.

"В наш пакет входит гречка, макароны, сахар, сладости, масло. Туалетная бумага, мыло, масочки мы кладем туда", – рассказал волонтер Антон Головенко.

Сейчас женщина в роддоме в Белой Церкви. Ночью родила вполне здорового мальчика. Ее поместили в отдельный бокс, поэтому остальные молодые мамочки с ней не контактируют. Сейчас женщина ожидает результаты еще одного теста, который должен подтвердить или опровергнуть инфицирование корнавирусом.

А тем временем Кличко назвал новые данные о заразившихся коронавирусом в Киеве. Всего заболели 40 человек, среди них есть военнослужащий. Четверо инфицированных находятся в Александровской больнице, один человек – на самоизоляции дома и еще один, 70-летний военный, – в военном госпитале.

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