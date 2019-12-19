В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин: появились подробности и фото

Фото: СБУ

В одном из кальян-баров в центре Киева клиентам продавали кокаин. "Бизнес" организовал владелец заведения.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, в баре продавали контрабандные наркотики, а поставляла их банда наркоторговцев. Ее возглавил владелец заведения, уроженец одной из стран Ближнего Востока. Товар они продавали не только клиентам бара, а и организовали разветвленную сеть дилеров на территории Киевской области. Ежемесячно преступники продавали почти килограмм кокаина.

Во время обысков в помещении кальян-бара и дома у преступников нашли более 200 граммов кокаина, более 30 электронных сигарет с каннабисом. Стоимость изъятого товара на черном рынке составила более 700 тысяч гривен.

Сейчас владельцу заведения уже сообщили о подозрении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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