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В КГГА объяснили, почему Позняки окутали дым и вонь

6 сентября, 14:10

Согласно данным Петра Пантелеева, вонь и задымленность на Позняках появились из-за небольшого пожара

Фото: facebook.com/DVisti

Фото: facebook.com/DVisti

Причиной дыма и неприятного запаха на столичных Позняках стало возгорание торфа на улице Коллекторной. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Сегодня в 6:09 произошел небольшой пожар на 30 кв. метрах торфа на улице Коллекторной. Пожарно-спасательные подразделения города Киева уже в 9:00 ликвидировали пожар. Именно с этим и связана задымленность над микрорайоном Позняки и прилегающих территориях. Работа завода "Энергия" не является причиной задымленности", - написал Пантелеев на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/DVisti

Фото: facebook.com/DVisti

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Фото: facebook.com/DVisti

Фото: facebook.com/DVisti

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При этом в комментариях к посту многие пользователи усомнились в том, что причиной задымленность стал всего лишь небольшой пожар.

Ранее сообщалось, что в связи с пожарами на торфяниках под Киевом столицу окутал запах гари.

Также мы писали, что в Киеве мужчина оставил мать в охваченной огнем квартире, а сам пошел пить пиво. В квартире загорелся диван. Женщина звала о помощи с балкона, ведь выйти самостоятельно не могла из-за задымления. По словам потерпевшей, пожар устроил ее сын, который потом закрыл квартиру и ушел. Женщину спасли пожарные, она не пострадала. Ее сына вскоре задержала полиция. Тот уверяет: возгорание произошло случайно, якобы когда он чинил радиоприемник. Почему же оставил мать в опасности, он объяснить не смог.

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Киев позняки пожары

Источник: Сегодня

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