В КГГА прокомментировали массовое побоище под общежитием на Полевой

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В Киевской городской государственной администрации прокомментировали инцидент на Полевой, 19/8, где днем в четверг, 7 ноября, произошли столкновения жильцов скандального общежития с представителями исполнительной службы и людьми спортивной наружности.

Как заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, здание аварийного общежития на Полевой находится в частной собственности. Представители исполнительной службы приехали сегодня утром выселять жителей, так как получили соответствующее решение суда.

"Это здание давно находится в частной собственности и не на балансе города. Но город пытается помочь. Людям давно было предложено переселиться в общежитие на улице Академика Туполева. Неоднократно мы проводили встречи, убеждали людей. Ведь общежитие на Полевой – непригодно для проживания. Там нельзя включить тепло, там большая проблема с электричеством. Там просто опасно жить", – сказал Поворозник.

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При этом в полиции также уточнили подробности инцидента. В частности, по данным столичного главка Нацполиции, представители исполнительной службы на основании решения суда проводили на Полевой исполнительные действия с привлечением сотрудников частной охранной структуры.

"Между гражданами и частными охранниками возникла толкотня с дракой. В ситуацию немедленно вмешались правоохранители и прекратили противоправные действия. Для выяснения объективных обстоятельств этого события в Соломенское управления полиции доставлены 11 человек. После проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении пресс-службы.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что в Украине наблюдаются не единичные случаи продажи общежитий... вместе с людьми. Несмотря на мораторий на выселение, жителей просят забрать вещи и уйти. А тем, кто сопротивляется, отключают электроэнергию и газ. Например, в Мелитополе жители, которых продали вместе со зданием, остались без тепла и с частично отключенной канализацией – при том, что за коммуналку платили исправно. А приватизировать комнату в общежитии, если оно находится в частной собственности, люди не имеют права. Хозяин здания в любой момент может сдать его в аренду. Теперь власти задумались о передаче общежитий предприятий объединенным громадам.

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