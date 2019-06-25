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В Киев кроссовер снес столб: трое пострадавших

25 июня, 07:21

Из-за аварии на проспекте Романа Шухевича было перекрыто движение

В Киеве на проспекте Романа Шухевича кроссовер Nissan Qashqai вылетел с дороги и снес электроопору. В ДТП пострадали три человека, сообщает "Информатор".

Жуткая авария произошла сегодня ночью около 01:20. Как рассказал водитель фуры, которая двигалась в попутном направлении, Nissan ехал по Шухевича в сторону бульвара Перова. Во время движения он зацепил бордюр, и водитель не справился с управлением. После этого кроссовер вылетел на зеленую зону и врезался в электроопору. От сильного удара столб упал на проезжую часть, а контактная линия троллейбуса повисла на мусоровозе и фуре.

В результате ДТП пострадали трое людей. Их достали из искореженного автомобиля и госпитализировали в больницу. Также известно, что никто из пострадавших не был пристегнут.

Кроме того, из-за аварии на части проспекта движение было перекрыто, так как на дороге лежал стол и стояли машины, на которые упала контактная линия. На месте работали экипажи полицейские, медики, следственно-оперативная группа и коммунальщики.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег Киев, ДТП, столб, пострадавшие, кроссовер, проспект Шухевича

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