Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,77
29,46
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киев под видом спортивного питания завозили сырье для наркотиков

24 мая, 17:45

Мила Князьская-Ханова

В месяц курьеры привозили из Египта до 10 килограммов запрещенных веществ

В столице ликвидировали контрабандный канал ввоза в Украину запрещенных препаратов, которые выдавали за спортивное питание, сообщает прокуратура Киева.

В организации нелегального бизнеса подозревают жителя Днепра, ему сообщено о подозрении в ввозе прекурсоров в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 УК Украины). Согласно материалам следствия, подозреваемый в течение 2019 года лично и при участии курьеров ввозил из Египта в Украину значительные партии "псевдоэфедрина" – вещества, которое используется для изготовления психотропных веществ.

Прекурсоры ввозились под видом спортивного питания в специальных емкостях и в банках из-под кофе. По оперативным данным, участники схемы ежемесячно поставляли в Украину до 10 кг "спортивного питания". Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по установлению других лиц, причастных к преступлению, продолжаются.

Реклама

В тренде
В Киеве автомобиль вылетел на встречку и перевернулся

Отметим, что контрабандисты все чаще пытаются переправлять свои товары через границу по воздуху. Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

А еще новости "Сегодня" собрали топ самых резонансных случаев контрабанды. К примеру, полные штаны iPhone обнаружили у украинца, который пытался провезти гаджеты через границу. А чтобы не платить 60 долларов за излишнюю единицу ручной клади, путешественница Ребекка в аэропорту Сиднея сделала вид, что беременна.

Еще один необычный случай контрабанды произошел в Украине. Так, мужчина вывез в чемодане тысячу акриловых зубов без декларации, утверждая, что он – стоматолог. Подробности смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев через границу контрабандисты спортивное питание прекурсоры

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назад
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назадПроисшествия
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человека
Машину разнесло на куски: в Киевской области в жутком ДТП погибли три человекаПроисшествия
Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном Виноградаре
Копы просят опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном ВиноградареПроисшествия
В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)
В Киеве сильный ветер валит деревья на людей и машины (видео)Происшествия
В Киеве мотоциклист сбил полицейского и протащил его по дороге
В Киеве мотоциклист сбил полицейского и протащил его по дорогеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...