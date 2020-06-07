В Киеве растет число заболевших COVID-19: где их больше всего (карта)

Инфекция в столице уже унесла жизни 77 человек

В Киеве, где вспышку СOVID-19 зафиксировали среди медиков, за последние сутки, 6 июня, зафиксировали 43 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"На сегодня в столице уже 3418 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал он.

Кличко отметил, что среди "новых" больных – один медик. Двое зараженных 6 июня умерли. Итак, за прошлые сутки в Киеве корнавирус подтвердили у:

24 женщин в возрасте от 22 до 70 лет

16 мужчин в возрасте от 22 до 82 лет

2 девоеч по 4 года

пятимесячного мальчика

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12 из этих больных госпитализировали, а остальных – отправили на самоизоляцию под контролем медиков.

Примечательно, что 6 июня больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 9, в Святошинском – 7 и в Соломенском районе – 6 случаев. Всего с начала эпидемии в Киеве от коронавируса скончались 77 человек.

Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 7 июня в стране зафиксировано 26 999 случаев заболевания COVID-19. 12 054 человека выздоровели (в том числе 2685 медработников), 788 – умерли (39 медиков).

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Также мы сообщали, что украинцев начали тестировать на иммунитет к коронавирусу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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