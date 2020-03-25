В Киеве на воде загадочно погиб мужчина

В столице под вечер произошло трагическое ЧП. Так, 25 марта в 16:28 спасателям сообщили, что в реке Днепр на Броварском проспекте находится тело человека. Его обнаружили на территории одного из столичных яхт-клубов, сообщили в ГСЧС.

На место происшествия выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, примерно 20 м от берега находилось тело мужчины без верхней одежды. С помощью специального снаряжения водолазы транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.

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О том, что произошло с человеком, удалось выяснить благодаря очевидцам. Они рассказали, что несмотря на холод, мужчина купался и прыгал в воду. Однако, в какой-то из моментов его тело увидели на поверхности воды и сразу позвонили по номеру 101.

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Обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.

Ранее в Черниговской области, неподалеку от села Великое Устье, утонул мужчина в собственном автомобиле. На берегу реки рыбачила компания. В какой-то момент один из друзей сел за руль своей "Нивы". А потом – машина скатилась прямо в воду. 57-летний мужчина выбраться не смог. Доставали его и машину спасатели. На месте всех допросили правоохранители. Что стало причиной трагедии – выясняют.

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