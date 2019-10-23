В Киеве 12-летняя девочка выбросилась из окна школы: все подробности ЧП

В Киеве днем 23 октября 12-летняя ученица выбросилась из окна школы №173. ЧП произошло на перемене, когда учитель открыла окно, чтобы проверить классную комнату, сообщает полиция Киева.

Полицейские пообщались с педагогами и школьниками и выяснили, что на перемене учительница попросила детей выйти из класса и открыла окно у доски. И пока женщина отвлеклась, одна из учениц внезапно бросила свою сумку и с разбегу выпрыгнула в открытое окно. После прыжка с большой высоты она упала в двух-трех метрах от здания, что говорит о хорошем разгоне. Школьница выжила, сейчас девочка находится в реанимации с многочисленными переломами и травмами.

Правоохранители устанавливают причины поведения ученицы и обстоятельства, при которых произошло событие. Тем временем, в школе "Сегодня" рассказали, что девочка училась неплохо, но была нелюдимой, дружа лишь с несколькими соучениками. Недавно она кардинально сменила образ. Радикального поступка от нее никто не ожидал: в этот день девочка была в хорошем настроении и смеялась.

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Как рассказали в школе, окно в классе учительница открыла, поскольку в помещении было очень жарко: там включили отопление.

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Произошедшее зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 120 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожской области избрали наказание женщине, которая выбросила младенца c балкона. ЧП произошло во время застолья в квартире друзей матери ребенка. Пятимесячная девочка в это время спала в коляске. Когда у взрослых закончился алкоголь, они пошли в магазин за добавкой. В квартире остались 44-летняя хозяйка дома и спящая малышка. Позже ребенок проснулся и начал громко плакать. Пьяной женщине это не понравилось, и она выбросила коляску с ребенком с балкона на третьем этаже.

Недавно полиция Киева задержала подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, тело которого обнаружили в Дарницком районе на улице Вербицкого. Ему уже объявили о подозрении в совершении преступления.

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