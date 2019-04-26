В Киеве 15-летний парень напал с ножом на мать и бабушку

Подросток сам позвонил в "скорую" и в полицию

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве правоохранители задержали 15-летнего подростка, который нанес ножевые ранения своей матери и бабушке. Их госпитализировали со множественными ранениями головы и тела. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В полицию позвонил парень и сообщил, что в квартире на бульваре Дружбы Народов он ножом ударил свою мать и бабушку. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, наряды патрульных и сотрудники полка полиции особого назначения №2", – говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция задержала подростка в подъезде дома. Он пояснил, что между ним и матерью возник конфликт, в ходе которого он схватился за нож.

"В разгар словесной перепалки подросток начал наносить удары матери, а затем набросился и на бабушку. После совершенного он вызвал "скорую", а сам вышел из квартиры. Медики доставили женщин с множественными ножевыми ранениями в больницу", – уточнили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. При этом отмечается, что семья благополучная и на учете службы семьи по делам детей не находилась. Сам подросток характеризуется положительно и в поле зрения правоохранителей до этого случая не попадал. Сейчас с ним работают сотрудники ювенальной превенции, психологи, работники социальных служб и следователи, устанавливают все обстоятельства и причины преступления.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный иностранец посреди улицы напал на прохожего и ранил его ножом.

Кроме того, на Чоколовке задержан неадекват с ножом, гонявшийся за детьми. В сумке у задержанного полиция нашла молоток, скотч и веревки.

Также полиция задержала ранее судимого киевлянина, который убил товарища:

Видео: Видео: kyiv.npu.gov.ua

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