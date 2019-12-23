Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

В Киеве 17-летние близнецы с другом избили охранника на заправке

23 декабря, 10:35

Конфликт вспыхнул из-за банки слабоалкогольного напитка

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полиция задержала 17-летних близнецов и их друга, которые в ночь на понедельник, 23 декабря, на проспекте Маяковского избили охранника на заправке. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Так, ночью двое братьев и их товарищ зашли на АЗС и взяли три банки слабоалкогольного напитка. Кассир им отказал в продаже товара, тогда они положили две банки на полку, а третью спрятали в карман. Охранник сделал им замечание и пытался задержать. В результате произошел конфликт, в ходе которого один из несовершеннолетних применил газовый баллончик, а остальные избили 52-летнего мужчину и сбежали. Свидетели вызвали скорую и полицию. Мужчину с травмой головы госпитализировали.

Реклама

Нападавших задержали через несколько часов недалеко от места ЧП, просмотрев записи камер видеонаблюдения. Грабителями оказались братья-близнецы и их сверстник. Двое из задержанных уже имеют непогашенную судимость за имущественное преступление.

В тренде
Убийство ребенка в центре Киева: организатором оказался 25-летний уроженец России

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском парке в Киеве группа подростков 15-16 лет бросают под ноги прохожим петарды, чтобы потом их ограбить.

Кроме того, ранее в Киеве трое молодых парней жестоко избили охранника в супермаркете на улице Ярославской, 56-а.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев избиение подростки нападения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В озере под Киевом обнаружили жуткую находку
В озере под Киевом обнаружили жуткую находкуПроисшествия
Погоня в Киеве: 15 экипажей полиции ловили 18-летнего парня на Mercedes (фото и видео)
Погоня в Киеве: 15 экипажей полиции ловили 18-летнего парня на Mercedes (фото и видео)Происшествия
Страшная находка в Киеве: возле пустой машины нашли тело женщины, известны детали
Страшная находка в Киеве: возле пустой машины нашли тело женщины, известны деталиПроисшествия
Под Киевом женщину избили до полусмерти ради похищения элитного авто
Под Киевом женщину избили до полусмерти ради похищения элитного автоПроисшествия
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин: появились подробности и фото
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин: появились подробности и фотоПроисшествия
Драка со стрельбой на Борщаговке в Киеве: у раненого выбит глаз, прострелены ноги и грудь
Драка со стрельбой на Борщаговке в Киеве: у раненого выбит глаз, прострелены ноги и грудьПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...