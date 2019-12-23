В Киеве 17-летние близнецы с другом избили охранника на заправке

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полиция задержала 17-летних близнецов и их друга, которые в ночь на понедельник, 23 декабря, на проспекте Маяковского избили охранника на заправке. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Так, ночью двое братьев и их товарищ зашли на АЗС и взяли три банки слабоалкогольного напитка. Кассир им отказал в продаже товара, тогда они положили две банки на полку, а третью спрятали в карман. Охранник сделал им замечание и пытался задержать. В результате произошел конфликт, в ходе которого один из несовершеннолетних применил газовый баллончик, а остальные избили 52-летнего мужчину и сбежали. Свидетели вызвали скорую и полицию. Мужчину с травмой головы госпитализировали.

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Нападавших задержали через несколько часов недалеко от места ЧП, просмотрев записи камер видеонаблюдения. Грабителями оказались братья-близнецы и их сверстник. Двое из задержанных уже имеют непогашенную судимость за имущественное преступление.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском парке в Киеве группа подростков 15-16 лет бросают под ноги прохожим петарды, чтобы потом их ограбить.

Кроме того, ранее в Киеве трое молодых парней жестоко избили охранника в супермаркете на улице Ярославской, 56-а.

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