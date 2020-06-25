В Киеве 18-летний парень с ножом цеплялся к прохожим и напал на мужчину

В Оболонском районе Киева 18-летний парень с ножом пытался убить мужчину, подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Находясь во дворе жилого дома, молодой человек сначала безосновательно цеплялся к местным жителям, высказывал угрозы в их адрес, провоцировал с ними конфликт. Затем, заметив 53-летнего мужчину, который собирал бутылки, начал нецензурно выражаться в его сторону и угрожать, после чего внезапно нанес последнему удар ножом в живот. В дальнейшем, преследуя уже раненого мужчину, подозреваемый нанес ему еще один удар ножом в спину", – говорится в сообщении.

Раненному мужчине удалось вырваться из рук агрессивного парня и позвать на помощь. После этого пострадавший потерял сознание.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Сейчас 18-летнему парню сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Покушение на умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее на столичной Троещине двое 22-летних парней до смерти избили 35-летнего прохожего. Их отправили под домашний арест.

Также на Троещине группа подростков убили прохожего при попытке ограбления.

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