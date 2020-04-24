В Киеве 20-летнему парню из-за телефона и денег переломали кости кирпичами

Изуверов поймали. Ними оказались 44-летний мужчина и его 19-летняя сожительница

В Киеве задержали пару, которые ради денег и смартфона изувечили 20-летнего парня, жестоко его избив. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел около 17:00 18 апреля на улице Борщаговской. В частности, 44-летний мужчина и его 19-летняя сожительница подстерегли молодого парня и ударили его несколько раз кирпичом по голове. После этого грабители забрали у него смартфон и кошелек с банковской карточкой. На этом парочка не остановилась.

"Они связали парня, и, приведя его в чувство, продолжили наносить ему множественные удары кирпичом и ногами по различным частям тела, требуя назвать пин-коды к банковской карты и телефону. Будучи не в состоянии терпеть пытки, парень предоставил им эту информацию", – уточнили в прокуратуре.

Молодой человек получил множественные телесные повреждения и сейчас находится в тяжелом состоянии. Жестоких грабителей задержали 24 апреля. Им объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Также готовится ходатайство в суд по мере пресечения в виде ареста.



За совершенное подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух мужчин, которые зверски избили 19-летнего парня в Броварах и выбросили его на обочину дороги, чтобы замаскировать преступные действия и инсценировать таким образом последствия ДТП.

Напомним, в Днепре четверо мужчин напали на 17-летнего парня и избили его битами. Молодого человека госпитализировали.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве группа школьников жестоко избила мужчину возле входа на станцию метро "Дворец Спорта".

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