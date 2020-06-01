В Киеве 50-летний мужчина совратил 13-летнюю девочку и втянул ее в проституцию

Столичная прокуратура сообщила 50-летнему мужчине о подозрении в развращении двух 13-летних девушек, а также в изготовлении порно с участием одной из них, сообщили в ведомстве.

Установлено, что подозреваемый познакомился с девочками в магазине при осуществлении покупок и попросил номер телефона одной из них. В дальнейшем мужчина начал общаться со школьницами через смс-сообщения, а через некоторое время пригласил их к себе домой, где склонял к употреблению алкогольных напитков, демонстрировал видеозаписи со сценами зоофилии и склонял к вступлению в половой контакт.

Кроме этого, в течение нескольких месяцев подозреваемый продолжал развращение одной из девушек и склонял ее к оказанию услуг сексуального характера другим лицам. С этой целью он зарегистрировал потерпевшую на одном из сайтов секс-знакомств, где от имени вел переписки с мужчинами, отправлял им фотографии обнаженной малолетней девочки и предлагал предоставления им услуг сексуального характера за денежное вознаграждение.

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По результатам расследования злоумышленника задержали.

Сейчас по процессуального руководства прокуроров местной прокуратуры, в том числе ювенальных, мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетних лиц), ч. 2, ч. 4, ч. 5 ст. 301 (изготовление и распространение порнографии), ч. 3 ст. 303 УК Украины (вовлечение малолетнего в занятие проституцией).

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Ранее столичная полиция сообщила подробности дела 41-летнего педофила, задержанного в ноябре прошлого года. Его поймали после того, как он развращал 10-летнюю девочку.

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Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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