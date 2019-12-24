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В Киеве 67-летняя пьяная женщина въехала в маршрутку: появились подробности ДТП

24 декабря, 11:17

В результате аварии пострадали семь человек

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

В результате аварии в Днепровской районе Киева, где нетрезвая женщина за рулем Mitsubishi ASX врезалась в Renault и протаранила маршрутку "Богдан", пострадали семь человек, пять из которых госпитализировали. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, предварительно установлено, что женщина-водитель Mitsubishi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршруткой. В полиции подтвердили, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

После получения информации от медиков о степени телесных повреждений, которые получили пострадавшие, будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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О задержании женщины не сообщается. Напомним, что авария произошла на улице Евгения Сверстюка, 52а.

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Сергей Репецкий / Фото: Прокуратура Киева

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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Киев авария ДТП маршрутка

Источник: Сегодня

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