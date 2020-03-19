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В Киеве аферисты продали священнику фальшивых монет на 1,5 млн гривен

19 марта, 11:55

Наталья Руда

Служителю церкви предложили фальшивый антиквариат якобы времен Царской России

В Киеве на улице Пушкинской задержали четырех мошенников, которые под предлогом продажи антиквариата обманули мужчину на 1,5 миллиона гривен. По данным пресс-службы столичной прокуратуры, пострадавшим оказался священнослужитель.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, в конце февраля к мужчине, 1964 года рождения, обратились неизвестные, рассказали ему о том, что нашли старинный клад и предложили купить антикварные монеты из драгоценных металлов. Священнослужитель в итоге купил эти монеты на 500 тысяч гривен и решил сдать их в кредитное учреждение. Выяснилось, что товар – фальшивка, монеты изготовлены из меди и цинка. Мужчина после этого обратился в полицию.

"Правоохранители разработали оперативную комбинацию, в ходе которой аферисты согласились повторно продать пострадавшему партию в количестве 1000 "серебряных" монет. По аналогичной схеме, злоумышленники встретились с "покупателем" у банка, где за 1 миллион гривен продали фальшивые монеты", - уточнили в полиции.

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Мошенниками оказались четверо иностранцев, они в начале года прибыли в Украину на машинах и подыскивали жертв в разных городах. Фигурантов отправили в ИВС. Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении по ч. Ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Киеве поймали афериста, который обманул людей на 27 миллионов гривен.

Также в Киеве мошенники обманули пенсионеров на 100 тысяч гривен.

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Киев мошенничество аферисты

Источник: Сегодня

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