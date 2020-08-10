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В Киеве агрессивный водитель грузовика наехал на ногу копу: подробности

10 августа, 11:19

Наталья Руда Наталья Руда

Патрульного госпитализировали, а мужчину задержали прямо на Одесской трассе

На Одесской трассе на въезде в Киев агрессивный водитель грузовика наехал на ногу патрульному полицейскому. ЧП произошло утром 10 августа.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Так, около 9:00 экипаж копов следил за соблюдением распоряжения КГГА по ограничению на въезд в город крупногабаритного транспорта.

"На автодороге М-05 инспекторы остановили транспортное средство MAN с полуприцепом и сообщили водителю, что дальнейшее движение запрещено. Мужчина отказался выполнять законное указание полицейских, вел себя вызывающе и агрессивно. Вдруг водитель резко начал движение и совершил наезд на ногу одному из инспекторов", - говорится в сообщении.

Патрульный получил травму ноги, его госпитализировали, а водителя сразу задержали.

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Детали происшествия устанавливаются.

Напомним, на трассе Киев – Одесса под Белой Церковью 19-летний парень в ночь на 7 августа набросился на копов. Оперативники мгновенно применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника.

А в Житомире на полицейских напали неизвестные с оружием.

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Киев грузовик полиция нападение на копа

Источник: Сегодня

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