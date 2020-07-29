В Киеве активизировались экстремалы: прыгают в Днепр прямо с вагона метро (видео)

Два дня подряд жители левого берега столицы наблюдали, как на крыше вагонов метро катались трое парней. Они бегали по крышам вагонов и перед прибытием поезда на станцию прятались на сцепках между вагонами.

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Позавчера трое парней ехали на крыше поезда от станции метро "Гидропарк" к станции "Левобережная".

В Киевском метрополитене нам подтвердили, что юных хулиганов видели сотрудники станции на крыше вагонов.

"На станции "Гидропарк" около 13:00 были обнаружены трое молодых людей на крыше вагона метро. Задержать не удалось", – прокомментировали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Видимо, "спортсменам" удалось удрать от сотрудников подземки и полиции метрополитена.

Вчера трое парней повторили свою выходку, но поступили еще глупее – пригнули в воду в районе Гидропарка прямо с крыши вагона. Точнее, прыгнули в воду двое из них, а третий снимал происходящее на видео.

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Неизвестно, получили ли травмы искатели приключений после удара о воду. Их прыжок снимали примерно с пяти разных точек. То есть они заблаговременно подготовились к своему "подвигу".

Пользователи социальных сетей активно обсуждают выходки молодых людей. Многие критикуют их и призывают родителей заняться воспитанием своих детей. А некоторые, наоборот, уверяют, что и сами так шалили в молодые годы.

Не так давно в столичном метро подростки прыгали по крышам вагонов и пытались ехать между ними, но им помешали неравнодушные пассажиры.

Тем временем в Киеве заметили курьера-зацепера.

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