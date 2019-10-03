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В Киеве активизировались мошенники из "водоканала"

3 октября, 09:36

Злоумышленники представляются работниками "Киевводоканала" или "Киевгаза"

Фото: Sergii Nikolaiev

Фото: Sergii Nikolaiev

В Киеве снова активизировалась мошенники, которые, представляясь работниками "Киевводоканала" или "Киевгаза", обманывают жителей, особенно пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

Коммунальщики напомнили, что о планируемом выходе контроллеров "Киевводоканал" обязательно сообщает в объявлениях, которые развешиваются на подъездах дома за несколько дней до визита контроллера.

"Каждый контроллер "Киевводоканала" имеет удостоверение установленного образца и предъявляет его по первому требованию абонента. Если возникли сомнения относительно личности контролера, можно позвонить в диспетчерскую (15-81) или контакт-центра (044) 202-02-02 "Киевводоканала" и спросить, действительно ли ваш дом в плане обхода. Контроллеры "Киевводоканала", пришедшие с плановым визитом, никогда не будут требовать у абонентов денег за услуги", – напомнили в сообщении.

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Также в КП уточнили, что если житель столицы оставил заявку на вызов контроллера, ему позвонят за сутки до ожидаемого визита, чтобы уточнить время.

"По вашей просьбе вам могут назвать фамилию контролера, которого направлено по вашему адресу", – подытожили на предприятии, призвав киевлян быть осторожными.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

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Киев мошенники водоканал

Источник: Сегодня

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