В Киеве активизировались мошенники из "водоканала"

Фото: Sergii Nikolaiev

В Киеве снова активизировалась мошенники, которые, представляясь работниками "Киевводоканала" или "Киевгаза", обманывают жителей, особенно пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

Коммунальщики напомнили, что о планируемом выходе контроллеров "Киевводоканал" обязательно сообщает в объявлениях, которые развешиваются на подъездах дома за несколько дней до визита контроллера.

"Каждый контроллер "Киевводоканала" имеет удостоверение установленного образца и предъявляет его по первому требованию абонента. Если возникли сомнения относительно личности контролера, можно позвонить в диспетчерскую (15-81) или контакт-центра (044) 202-02-02 "Киевводоканала" и спросить, действительно ли ваш дом в плане обхода. Контроллеры "Киевводоканала", пришедшие с плановым визитом, никогда не будут требовать у абонентов денег за услуги", – напомнили в сообщении.

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Также в КП уточнили, что если житель столицы оставил заявку на вызов контроллера, ему позвонят за сутки до ожидаемого визита, чтобы уточнить время.

"По вашей просьбе вам могут назвать фамилию контролера, которого направлено по вашему адресу", – подытожили на предприятии, призвав киевлян быть осторожными.

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