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В Киеве арестовали мужчину, который ударил ножом в грудь подростка

19 июля, 11:16

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

В Киеве арестовали мужчину, который ударил ножом в грудь 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции. 

"Несколько дней назад в Деснянское управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что на улице Драйзера находится подросток с ножевым ранением. Подросток гулял со своим другом, когда к ним подошел неизвестный в нетрезвом состоянии и начал приставать. В результате возник конфликт, в ходе которого незнакомец достал из кармана нож и ударил им несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.

Приятель пострадавшего вызвал "скорую" и полицию. После этого бросился догонять злоумышленника, которого он совместно с прохожими остановил в соседнем дворе. 41-летнего подозреваемого, который ранее не имел проблем с законом, задержали. У него изъяли нож, который направили на экспертизу. По результатам теста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего госпитализировали, он находится под наблюдением врачей.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, не так давно в одном из киевских ресторанов в центре города произошла поножовщина. Так, двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету, который был на почти четыре тысячи гривен.


Также в Житомире в общежитии одного из колледжей города между двумя студентами произошел конфликт, во время выяснения которого в ход пошло холодное оружие

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Тег Киев, троещина, поножовщина

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