В Киеве арестовали мужчину, который ударил ножом в грудь подростка

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

В Киеве арестовали мужчину, который ударил ножом в грудь 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Несколько дней назад в Деснянское управления полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что на улице Драйзера находится подросток с ножевым ранением. Подросток гулял со своим другом, когда к ним подошел неизвестный в нетрезвом состоянии и начал приставать. В результате возник конфликт, в ходе которого незнакомец достал из кармана нож и ударил им несовершеннолетнего", – говорится в сообщении.

Приятель пострадавшего вызвал "скорую" и полицию. После этого бросился догонять злоумышленника, которого он совместно с прохожими остановил в соседнем дворе. 41-летнего подозреваемого, который ранее не имел проблем с законом, задержали. У него изъяли нож, который направили на экспертизу. По результатам теста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшего госпитализировали, он находится под наблюдением врачей.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Злоумышленнику уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, не так давно в одном из киевских ресторанов в центре города произошла поножовщина. Так, двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету, который был на почти четыре тысячи гривен.

Также в Житомире в общежитии одного из колледжей города между двумя студентами произошел конфликт, во время выяснения которого в ход пошло холодное оружие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве арестовали мужчину, который ударил ножом в грудь подростка". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"