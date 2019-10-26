В Киеве арестовали полицейского, который набросился на патрульного

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Киеве оперативный сотрудник Управления противодействия наркопреступности набросился на работника патрульной полиции, который остановил автомобиль его знакомого за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, пытаясь защитить своего товарища от проверки, оперуполномоченый начал препятствовать коллеге-патрульному.

"Патрульные из-за нарушения ПДД остановили автомобиль, который вел знакомый подозреваемого. Оперуполномоченый начал вести себя агрессивно, мешал общению полицейских с водителем, пытался покинуть место события вместе с последним", – говорится в сообщении.

На просьбу прекратить подобные действия злоумышленник не отреагировал и даже толкнул полицейского.

Ему было сообщено о подозрении по статье о "сопротивлении правоохранителю во время выполнения им служебных обязанностей". Полицейского поместили под домашний арест, следствие продолжается.

Ранее на Буковине сотрудник патрульной полиции в Черновицкой области, убегая от водителя, пытается съесть 200 гривен, полученных от шофера в качестве взятки.

​

Также мы сообщали о том, что в Киеве задержали участковых офицеров Оболонского районного управления и оперуполномоченного Соломенского районного управления, которых подозревают в вымогательстве средств у родных задержанной гражданки.

Напомним, в Харьковской области задержали полицейских, которых подозревают в систематическом вымогательстве взяток с якобы пьяных водителей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram