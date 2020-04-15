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В Киеве арестовали вооруженного наркоторговца с кокаином на 4 миллиона (фото и видео)

15 апреля, 21:09

Мила Князьская-Ханова

Фигуранту грозит 12 лет тюрьмы с конфинскацией имущества

Столичные правоохранители разоблачили и задержали 43-летнего местного жителя, который занимался сбытом кокаина, сообщает полиция Киева. В ходе расследования полицейские установили, что правонарушитель имеет определенный круг оптовых покупателей своего товара. За продажу одной "партии" он зарабатывал около 150 долларов США.

"Во время обыска в доме наркодилера мы обнаружили более 700 граммов кокаина, расфасованного в зип-пакеты, а также 70 000 гривен, около 1000 долларов США и 400 евро, полученных от продажи наркотического вещества. Кроме этого, у мужчины также обнаружили купюры иностранной валюты с явными признаками подделки и предметы, похожие на карабин, травматический пистолет патроны. Все изъятое отправили на проведение соответствующего экспертного исследования", – рассказал старший следователь по особо важным делам ГУ НП Киева Владимир Романенко.

Сейчас фигуранту объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Также правоохранители проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить других лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков на территории Киева.

Ранее мы писали о том, что на границе с Венгрией пограничники перехватили курьера с 30 кг героина.Как сообщили в Государственной пограничной службе, опасное вещество было спрятано в автомобиле 35-летнего гражданина Турции.

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Киев наркотики кокаин травматический пистолет купюры

Источник: Сегодня

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