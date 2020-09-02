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В Киеве авто вылетело на летнюю террасу McDonald's: есть раненые

2 сентября, 01:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

По словам свидетелей, водитель спешил поесть

После того как в центре Киева автомобиль влетел в летнюю площадку кафе, в столице, в Деснянском районе, на улице Бальзака водитель автомобиля Hyundai Sonata вылетел на летнюю террасу ресторана быстрого питания McDonald's.

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Об этом сообщают ВартовиЕспресо в Telegram-канале.

"По словам свидетелей, то водитель спешил поесть и ошибся с въездом в МакДрайв, то перепутал педали, но автомобиль по неизвестным причинам ускорился и выехал на летнюю террасу ресторана, где за столиком находились люди", – говорится в сообщении.

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Автомобиль снес столик с дороги.

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Два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте работают патрульные полицейские, и следственно-оперативная группа, сотрудники которой должны установить все обстоятельства этого ДТП.

Ранее копам удалось выяснить личность водителя, который влетел в летнюю площадку кафе. Им оказался иностранец 1991 года рождения.

На месте происшествия ему провели осмотр на драгере, устройство не обнаружило у мужчины признаков опьянения, но окончательные выводы сделают лишь после экспертизы.

Видео: Киев Оперативный
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Киев ДТП авто McDonald's

Источник: Сегодня

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