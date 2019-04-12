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ФОТОФАКТ. В Киеве автобус провалился в яму посреди дороги и застрял

Сегодня, 10:19

Инцидент произошел на улице Липковского

Фото: Киев Оперативный

В пятницу, 12 апреля, в Соломенском районе столицы маршрутный автобус №69 провалился в яму на улице Василия Липковского и застрял в ней.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", самостоятельно транспортное средство выехать не смогло, поэтому пришлось вызывать помощь.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Были ли в автобусе пассажиры в момент ДТП, не сообщается.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

Ранее сообщалось, что на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. Инцидент произошел в понедельник, 1 апреля, во второй половине дня. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство. 


Напомним, что 1 апреля в центре Киева на улице Деловой произошел прорыв трубы и провал асфальта. Пострадавших в результате ЧП нет, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi. Также по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

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Тег автобус, Киев, Соломенский район

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