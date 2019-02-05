В Киеве автомобиль Dodge протаранил Great Wall и Geely

Все три автомобиля серьезно пострадали, водители же отделались легкими травмами

Фото: Информатор.

В Киеве автомобиль Dodge протаранил Great Wall и Geely //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/95c/c7d/5c595cc7d13ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/95c/c7d/5c595cc7d13ec.jpg 2019-02-05T11:54:00+02:00 Происшествия Все три автомобиля серьезно пострадали, водители же отделались легкими травмами

На перекрестке улиц Кайсарова и Сумской в Голосеевском районе Киева столкнулись сразу три автомобиля. В аварии участвовали Great Wall Haval, Dodge Caliber и Geely MK.











Как сообщает "Информатор", авария произошла около 22:30 в понедельник, 4 февраля. Предварительно Dodge ехал по Кайсарова в сторону Ахтырского переулка, а в этот момент Great Wall выехал с улицы Сумской на перекресток. Автомобили столкнулись, от удара Dodge врезался в Geely, ехавший в сторону проспекта Лобановского, и вылетел с проезжей части.

У всех автомобилей в результате ДТП серьезные повреждения. Водителя Geely осматривали медики "скорой помощи", но к счастью, госпитализация не потребовалась. На участке дороги было частично ограничено движение, но пробки не было.

Напомним, ранее мы писали об автобеспределе на дорогах столицы. Недавно на окраине Киева маршрутка влетела в грузовик, а в центре были разбиты шесть машин.

Вместе с тем, согласно статистике ДТП за 2019 год, число аварий, погибших и потерпевших снизилось. Однако каждый день на дорогах страны обрывается жизнь в среднем около девяти человек.

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