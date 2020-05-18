В Киеве автомобиль полиции и такси столкнулись на перекрестке

В Киеве, где ранее произошло тройное ДТП, в ночь на понедельник, 18 мая, произошло столкновение патрульного автомобиля Outlander с машиной службы такси Uber.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"На перекрестке Луговой и Автозаводской произошло столкновение патрульного Mitsubishi и Uber-такси на Chevrolet. Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещенный сигнал светофора. Однако, не все так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной", – говорится в сообщении.

Реклама

Напомним, ранее в Киеве произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.Водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в автомобиль Hyundai, отчего Skoda отбросило в сторону Volkswagen. Уже после этого автомобили Skoda и Volkswagen отбросило на припаркованные машины.

Кстати, в столице на ДТП будут приезжать волонтеры на мотоциклах. Подробнее – в нашем сюжете:

Реклама

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама