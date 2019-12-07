В Киеве автомобиль рухнул с моста: фото и видео с места события

В столице произошло очередное ДТП: автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар. Об этом сообщает Информатор на странице в Facebook.

По данным источника, инцидент произошел возле метро "Левобережная". На место прибыли полицейские и скорая помощь.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Также сообщается, что за рулем находилась 50-летняя женщина, ее госпитализировали медики. По предварительной информации, у нее черепно-мозговая травма.

К счастью, в момент падения на тротуаре пешеходов не было.

Сейчас правоохранители оградили автомобиль, сообщив о возможном возгорании и взрыва легковушки.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков.

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