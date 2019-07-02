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В Киеве автомобиль врезался в маршрутку и загорелся: появились фото и видео

2 июля, 07:34

В ДТП пострадали три человека

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua.

В Днепровском районе Киева автомобиль Hyundai на полном ходу врезался в маршрутный автобус "Богдан" и начал гореть. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло на бульваре Перова, 48. Как выяснилось, маршрутка №600 ехала в сторону Троещины по полосе общественного транспорта. Hyundai в нее въехал, когда водитель высадил пассажиров на остановке и начал движение. После столкновения автомобиль начал дымиться, но его вовремя потушили очевидцы.

В результате аварии пострадали две женщины-пассажирки автобуса: от удара они упали и разбили стекло. Также пострадал водитель Hyundai. Пострадавших доставили в больницу.

На месте ДТП работал экипаж патрульной полиции. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег Киев, ДТП, пожар, маршрутка, перова, столкновение, автомобиль, пострадавшие, бульвар

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