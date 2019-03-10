В Киеве автомобиль врезался в троллейбус

Авария произошла на Лесном массиве

В Киеве автомобиль врезался в троллейбус //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/44a/48e/5c844a48e75b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/44a/48e/5c844a48e75b7.jpg 2019-03-10T01:04:00+02:00 Происшествия Авария произошла на Лесном массиве

В субботу вечером в Киеве, где ранее произошло смертельное ДТП, на перекрестке Братиславской улицы и Лесного проспекта в столкновении автомобиля Daewoo Lanos и троллейбуса с пассажирами погиб человек. Об этом сообщает "Левый Берег".

"Троллейбус остановился на светофоре на красный свет. По непонятным причинам водитель Daewoo, не притормаживая, врезался в заднюю часть троллейбуса", – говорится в сообщении.

Один из пассажиров Daewoo получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Другого пассажира и водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами.

Пассажиры троллейбуса не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.

Напомним, ранее мы сообщали, что на улице Чорновила в Шевченковском районе столицы 22 ноября произошло ДТП, в результате которого с проезжей части слетел троллейбус. Отмечается, что водитель троллейбуса, избегая столкновения с частным автомобилем, оторвался от контактной сети токоприемниками и съехал с проезжей части.

Кроме того, в сентябре в Киеве троллейбус лопнул пополам посреди дороги. Водитель услышал скрип, предвещающий поломку, и успел высадить всех пассажиров. Корпус сломался посередине, как раз в месте гармошки.

Также в декабре в Киеве у троллейбуса отказали тормоза. Транспорт чуть не врезался в здание. "Рогатый" удалось остановить благодаря огромному сугробу на тротуаре.

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