В Киеве автомобиль вылетел на встречку и перевернулся

В среду, 20 мая, в Киеве ​​на улице Дегтяревской, где в минувшем году расстреляли иностранца, произошло ДТП с участием 4 автомобилей.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева в своем официальном Telegram-канале.

"По предварительной информации, водитель транспортного средства Volkswagen совершил выезд на полосу для движения во встречном направлении. А потом, вероятно, не справившись с управлением, совершил столкновение с автомобилями Subaru, Honda и Skoda, после чего перевернулся на крышу", - говорится в сообщении.

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У водителя автомобиля Volkswagen инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения. Но пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался.

В результате аварии никто не пострадал.

На водителя транспортного средства Volkswagen патрульные составили протокол по ст.124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и протокол по ч.1 ст.130 (Управление с признаками опьянения) КоАП.

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Ранее на проспекте Королева, 2А, в Киеве произошло масштабное ДТП при участии как минимум четырех автомобилей. Водитель микроавтобуса ехал по проспекту на большой скорости, протаранил автомобиль, который выезжал со двора, а потом врезался в машину такси. Та в свою очередь врезалась в столб, опора упала и задела еще несколько машин.

Также в Киеве недалеко от станции метро "Позняки" произошла смертельная авария – водитель BMW на большой скорости ехал по тротуару и сбил женщину. После столкновения с женщиной виновник врезался в другую легковушку.

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