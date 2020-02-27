В Киеве банда иностранцев грабила квартиры (видео)

Столичная полиция задержала группу иностранцев, которые подозреваются в квартирных кражах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

В частности, были задержаны трое мужчин в возрасте от 31 до 48 лет и 29-летняя женщина. Они взломали замок на входной двери квартиры на бульваре Кольцова и украли оттуда ювелирные изделия, деньги в сумме более 50 000 гривен, доллары США и другие вещи владельцев.

"Злоумышленники приехали к дому на автомобиле. Сначала они позвонили в дверь, чтобы убедиться, что хозяев нет дома. Убедившись в их отсутствии, правонарушители взялись за дело", – говорится в сообщении.

У задержанных нашли ювелирные украшения, деньги, украденные из квартиры бытовые вещи и инструменты для взлома дверных замков.

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Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Также уточняется, что задержанные подозреваются в совершении еще трех краж из квартир киевлян в Днепровском районе.

Напомним, в Киеве жильцы одной из квартир выгнали из дома грабителя – камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестный взламывает двери в жилище, но на пороге его уже поджидают хозяин и все домашние.

Также на столичной Оболони оперативники задержали дуэт квартирных воров, которые обокрали квартиру и вынесли из нее деньги, ювелирные украшения, ордена, духи.

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