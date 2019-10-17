В Киеве банда иностранцев отобрала за "долг" у мужчины Ferrari (фото, видео)

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

После поимки в Киеве иностранца, занимавшегося вымогательством, правоохранители разоблачили группу граждан другого государства, которые за несуществующий долг отобрали у киевлянина элитную иномарку.

"В июле к сотрудникам управления стратегических расследований полиции Киева поступила информация о том, что группа лиц, организатором которой оказался 49-летний гражданин другого государства, требует у мужчины деньги за несуществующий долг. Сведения о событии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины и начали мероприятия по документированию преступления", – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Национальной полиции.

Так, злоумышленники придумали повод, а дальше под угрозой убийства потребовали от киевлянина 4000 долларов, и пока он пытался решить вопрос мирным путем, подельники завладели его автомобилем и переоформили по поддельным документам на другое лицо.

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Личности и местонахождение всех фигурантов дела установили. В состав группы входили граждане другого государства, а организовал группировку 49-летний иностранец, который после совершения тяжких преступлений на родине приехал в Украину на постоянное проживание, но продолжил преступную деятельность. В сентябре этого года он умер.

В итоге при участии спецназа КОРД и полка полиции особого назначения №1 по местам проживания трех злоумышленникав и в их авто провели обыски.

"Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. Это – мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, черновые записи, личные документы и документы на право собственности авто киевлянина и другие вещи, указывающие на противозаконную деятельность фигурантов", – прокомментировали в полиции.

Одному из задержанных – 36-летнему иностранцу- суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Он с июля разыскивается по каналам Интерпола за совершение краж в составе преступной организации и объединенной группы, определение на арест которого вынес исправительный суд Страсбурга. Его сообщник – 43-летний земляк. Он находится в розыске и находится подсудимым по делу за совершение аналогичного преступления в 2017 году, которое рассматривается в Днепровском районном суде. При этом ранее мужчину задерживали и суд отправил его в СИЗО, но в августе 2018 года его отпустили под залог в 1 499 000 гривен.

Трем иностранцам объявили о подозрении, одному из них – заочно.

Напомним, недавно в Виннице задержали участников преступной группировки, которые требовали от фермера вернуть несуществующий долг в размере 240 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии.

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