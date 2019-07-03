В Киеве бандиты в масках со стрельбой похитили из авто сумку с миллионом гривен

В городе введен оперативный план "Сирена"

В среду, 3 июля, в Киеве по адресу улица Большая Васильковская, 132 произошло разбойное нападение. Трое людей в масках выхватили сумку с деньгамииз машины Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении. К счастью, обошлось без пострадавших.

Все случилось во дворе жилого дома около 16:30. Об этом Информатору стало известно на месте происшествия.

По словам водителя автомобиля, он со своим попутчиком припарковался во дворе дома. В этот момент к машине подбежали трое мужчин в черных масках и совершили минимум один выстрел. Все это сопровождалось криками.

Целью нападающих была сумка. Она находилась рядом со вторым мужчиной, который сидел сзади. Нападавшие вырвали из рук ручную кладь и скрылись на автомобиле Audi. В городе Киев введен оперативный план "Сирена".

По предварительной информации, в сумке находились деньги в сумме 1 миллион 170 тысяч гривен. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они осматривают место преступления и опрашивают потерпевших. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области четверо злоумышленников проникли в частный дом и вынесли оттуда 40 тысяч долларов, 80 тысяч гривен, ювелирные изделия и мобильные телефоны.

А в Днепре у водителя Jaguar отобрали 20 тысяч долларов. На территории города копы ввели план "Перехват".

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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