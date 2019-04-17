В Киеве бензовоз насмерть сбил мужчину

Мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте

Фото: Информатор

В Киеве на Привокзальной бензовоз насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Мужчина скончался на месте.

Как пишет "Информатор", инцидент произошел накануне вечером. Автоцистерна ехала в сторону Харьковского шоссе, по словам водителя машины, скорость он не превышал. Возле Дарницкого вокзала на дорогу выскочил мужчина лет 50-60 на вид, который хотел перейти транспортную артерию в неположенном месте. Многотонная машине не успела затормозить, и мужчина попал прямо под колеса бензовоза.

Фото: kiev.informator.ua

Прибывшие медики констатировали смерть пешехода.

Не так давно на бульваре Кольцова в Киеве произошло смертельное ДТП. Там автоцистерна сбила мужчину, попытавшегося перебежать оживленную транспортную артерию. Инцидент произошел в районе рынка "Днепр" на Никольской Борщаговке в Святошинском районе столицы, когда мужчина с тележкой на колесиках, решил проскочить бульвар в полусотне метров от регулируемого перехода.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о жутком ДТП под Киевом, где грузовик въехал в дом .

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