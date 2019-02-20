В Киеве бензовоз протаранил легковушку: дорогу залило маслом

Авария спровоцировала пробку на Воздухофлотском проспекте

Фото: kiev.informator.ua.

В Киеве бензовоз протаранил легковушку: дорогу залило маслом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/cf8/f64/5c6cf8f64262c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/cf8/f64/5c6cf8f64262c.jpg 2019-02-20T09:12:00+02:00 Происшествия Авария спровоцировала пробку на Воздухофлотском проспекте

На Севастопольской площади в Киеве, где недавно из-за столкновения автомобилей погибла женщина, бензовоз DAF врезался в легковушку Mazda 626. Об этом сообщает "Информатор".



















Авария произошла около 19:20 19 февраля. Как рассказал водитель Mazda, он ехал в правом ряду со стороны Воздухофлотского проспекта в сторону улицы Донецкой. Бензовоз DAF двигался во втором ряду на Севастопольской площади и пытался повернуть Чоколовский бульвар. Легковой автомобиль попал в слепую зону грузовика, после чего произошло столкновение. Из-за удара Mazda развернуло, а тягач вылетел на обочину. Из-за поврежденного днища у бензовоза на проезжую часть вытекло машинное масло.

В результате аварии ДТП никто не пострадал. Авария спровоцировала большую пробку на Воздухофлотском проспекте в сторону Севастопольской площади.

Также мы сообщали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве бензовоз протаранил легковушку: дорогу залило маслом". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.