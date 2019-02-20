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В Киеве бензовоз протаранил легковушку: дорогу залило маслом

Сегодня, 09:12

Авария спровоцировала пробку на Воздухофлотском проспекте

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua.
В Киеве бензовоз протаранил легковушку: дорогу залило маслом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/cf8/f64/5c6cf8f64262c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/cf8/f64/5c6cf8f64262c.jpg Происшествия Авария спровоцировала пробку на Воздухофлотском проспекте

На Севастопольской площади в Киеве, где недавно из-за столкновения автомобилей погибла женщина, бензовоз DAF врезался в легковушку Mazda 626. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 19:20 19 февраля. Как рассказал водитель Mazda, он ехал в правом ряду со стороны Воздухофлотского проспекта в сторону улицы Донецкой. Бензовоз DAF двигался во втором ряду на Севастопольской площади и пытался повернуть Чоколовский бульвар. Легковой автомобиль попал в слепую зону грузовика, после чего произошло столкновение. Из-за удара Mazda развернуло, а тягач вылетел на обочину. Из-за поврежденного днища у бензовоза на проезжую часть вытекло машинное масло.

В результате аварии ДТП никто не пострадал. Авария спровоцировала большую пробку на Воздухофлотском проспекте в сторону Севастопольской площади.

Также мы сообщали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает. 

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Тег ДТП, взятка, масло, севастопольская площадь, столкновение, легковушка, бензовоз

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