В Киеве бензовоз протаранил легковушку: дорогу залило маслом
Авария спровоцировала пробку на Воздухофлотском проспекте
На Севастопольской площади в Киеве, где недавно из-за столкновения автомобилей погибла женщина, бензовоз DAF врезался в легковушку Mazda 626. Об этом сообщает "Информатор".
Авария произошла около 19:20 19 февраля. Как рассказал водитель Mazda, он ехал в правом ряду со стороны Воздухофлотского проспекта в сторону улицы Донецкой. Бензовоз DAF двигался во втором ряду на Севастопольской площади и пытался повернуть Чоколовский бульвар. Легковой автомобиль попал в слепую зону грузовика, после чего произошло столкновение. Из-за удара Mazda развернуло, а тягач вылетел на обочину. Из-за поврежденного днища у бензовоза на проезжую часть вытекло машинное масло.
В результате аварии ДТП никто не пострадал. Авария спровоцировала большую пробку на Воздухофлотском проспекте в сторону Севастопольской площади.
Также мы сообщали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за не пристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за не пристегнутый ремень, но водителям он мешает.
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