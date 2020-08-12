В Киеве больная бешенством кошка покусала мужчину

Инцидент произошел в Конча-Заспе, животное погибло, а мужчина получает лечение в больнице

В Киеве бешеная бездомная кошка покусила мужчину, сейчас он получает антирабическое лечение в одной из столичных больниц.

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Об этом сообщает Главное управления Госпродпотребслужбы в Киеве.

Так, уличное животное жило на территории дома отдыха "Конча-Заспа", расположенного на 24-ом км Столичного шоссе. Кошка 5 августа укусила мужчину, а 7 августа умерла. Труп животного отправили в отдел по борьбе с бешенством животных для проведения лабораторных исследований, которые подтвердили у кошки заболевание.

После инцидента в Киеве состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на котором киевлян призвали внимательнее относиться к здоровью собственных животных и проживающих рядом. Также специалисты напомнили, что столица со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, которые имеют многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки).

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Кроме того, о случае бешенства уведомлена Киевская городская государственная администрация.

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Напомним, что из-за бездомных котов жители столичных многоэтажек постоянно конфликтуют. Большинство считает животных угрозой для здоровья человека.

Отметим, в июне 2017 года депутаты Киевсовета поддержали петицию о признании котов частью экосистемы города.

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