В Киеве больная бешенством кошка покусала мужчину

В Киеве бешеная бездомная кошка покусила мужчину, сейчас он получает антирабическое лечение в одной из столичных больниц.
Об этом сообщает Главное управления Госпродпотребслужбы в Киеве.
Так, уличное животное жило на территории дома отдыха "Конча-Заспа", расположенного на 24-ом км Столичного шоссе. Кошка 5 августа укусила мужчину, а 7 августа умерла. Труп животного отправили в отдел по борьбе с бешенством животных для проведения лабораторных исследований, которые подтвердили у кошки заболевание.
После инцидента в Киеве состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на котором киевлян призвали внимательнее относиться к здоровью собственных животных и проживающих рядом. Также специалисты напомнили, что столица со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, которые имеют многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки).
Кроме того, о случае бешенства уведомлена Киевская городская государственная администрация.
Напомним, что из-за бездомных котов жители столичных многоэтажек постоянно конфликтуют. Большинство считает животных угрозой для здоровья человека.
Отметим, в июне 2017 года депутаты Киевсовета поддержали петицию о признании котов частью экосистемы города.
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