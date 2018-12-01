В Киеве бездомный ударил отверткой в грудь женщину

Сегодня, 13:48

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы


Фото: пресс-служба Нацполиции

В Днепровском районе столицы бездомный всадил отвертку женщине в грудь. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Поступило сообщение о ранении дворника на улице Бойченко. 35-летнюю киевлянку с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки увезла скорая", – говорится в сообщении.

По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, у 35-летней женщины и 41-летнего бездомного мужчины возник конфликт. После этого злоумышленник достал отвертку и ударил женщину в грудь.

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"По приметам, описанными потерпевшей, работники полка полиции особого назначения разыскали 41-летнего злоумышленника и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – добавил он.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За нанесение тяжких телесных повреждений злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Киеве бездомный ограбил маленького мальчикаГрабитель выхватил из рук ребенка телефон, когда тот клал гаджет в карман после разговора с бабушкой.

А в Одесской области бездомный напал на пенсионерку, похитив у старушки 300 гривен и телефон. 
Киев, убийство, бездомный, Днепровский район

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