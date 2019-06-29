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В Киеве BMW протаранил маршрутку и легковушку: появились фото и видео

29 июня, 08:45

Жуткая авария произошла в Шевченковском районе столицы

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua.

В Шевченковском районе Киева автомобиль BMW задел легковушку и протаранил маршрутный автобус пассажирами. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло вечером 28 июня на пересечении улиц Елены Телиги и Ольжича. Как рассказали свидетели, BMW двигался в потоке транспорта по Телиги в сторону метро "Почайная", но на светофоре автомобиль резко начал набирать скорость, и водитель потерял управления. BMW развернуло – он вылетел на встречную полосу, где и задел Mazda, а потом протаранил маршрутный автобус №227.

Участники ДТП не получили серьезных травм. На место прибыло несколько карет "скорой" и осмотрели пассажиров маршрутного такси, но те от госпитализации отказались. Обстоятельства ДТП выясняют копы.

Напомним, не так давно в Киеве в ДТП перевернулась легковушка. Авария произошла на бульваре Леси Украинки с участием двух иномарок. В результате аварии никто не пострадал, несмотря на то, что машина оказалась верх дном. 

Кроме того, мы сообщали , что в Киевской области за сутки в ДТП пострадали трое детей. 


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Тег автобус, Киев, ДТП, пассажиры, легковушка, Шевченковский район

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