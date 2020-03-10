В Киеве BMW влетел в Seat: пострадал мужчина (фото и видео)

В Шевченковском районе Киева на пересечении улиц Стеценко и Щербаковского не разминулись иномарки BMW X3 и Seat. В ДТП пострадал водитель Seat, сообщает "Информатор".

Авария произошла около 23:00 9 марта. Выяснилось, машины ехали по Щербаковского в сторону площади Валерия Марченко. Как рассказал водитель BMW, Seat вылетел на полосу прямо перед ним, и затормозить просто не удалось.

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В результате ДТП водитель Seat получил травмы – ему помогали медики. Судя по тому, что BMW практически вмял двери и стойку седана в салон, травмы могут быть серьезными. На месте работали две бригады медиков и патрульные.

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Напомним, недавно на трассе под Киевом произошло смертельное ДТП – столкнулись два автомобиля. В результате один из водителей погиб на месте происшествия, его тело зажало в салоне машины.

А возле Борисполя, на Кольцевой дороге, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В страшной аварии погибли три человека. От иномарки практически ничего не осталось.

Кроме того, ранее недалеко от метро "Ипподром", столкнулись два автомобиля Renault.

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